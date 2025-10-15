SOIRÉE IMPROVISATION BOOMERANG Sète

SOIRÉE IMPROVISATION BOOMERANG

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Un spectacle d’improvisation longue, drôle et surprenant, où chaque représentation devient une histoire unique.

Improvisation longue avec La Cave des ImprosEt si vous décidiez du destin d’un personnage ?Vous choisissez sa vie, ses évènements marquants… et les comédiens de La Cave des Impros inventent le reste sous vos yeux !Un spectacle d’improvisation longue, drôle et surprenant, où chaque représentation devient une histoire unique.Durée environ 1h. .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

English :

A long, funny and surprising improv show, where each performance becomes a unique story.

German :

Eine lange, lustige und überraschende Improvisationsshow, in der jede Aufführung zu einer einzigartigen Geschichte wird.

Italiano :

Uno spettacolo di improvvisazione lungo, divertente e sorprendente, dove ogni performance diventa una storia unica.

Espanol :

Un espectáculo de improvisación largo, divertido y sorprendente en el que cada actuación se convierte en una historia única.

