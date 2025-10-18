Soirée Improvisation – Cabaret Imporo’Surprise Café des Gallets Rennes
Spéctacle d’impro des Caucus’Tadors
**Impro surprise par les Caucus’Tadors**
Pour leur premier cabaret de l’année, les **Caucus’Tadors** vous préparent une grosse surprise !
Soyez présent pour ne pas dire après avec déception « j’aurais du venir…
Gratuit, au chapeau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-18T22:00:00.000+02:00
Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine