Soirée Improvisation – Cabaret Imporo’Surprise Café des Gallets Rennes Samedi 18 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Spéctacle d’impro des Caucus’Tadors

**Impro surprise par les Caucus’Tadors**

Pour leur premier cabaret de l’année, les **Caucus’Tadors** vous préparent une grosse surprise !

Soyez présent pour ne pas dire après avec déception « j’aurais du venir…

Gratuit, au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T22:00:00.000+02:00

Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine