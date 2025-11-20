Soirée improvisation “Corps et musique” MJC DOLE Dole

Soirée improvisation “Corps et musique”

MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole Jura

Gratuit

Début : 2025-12-10

Provoquer la rencontre du corps et de la musique sous toutes ses formes.

Une soirée organisée par diverses compagnies en collaboration avec le Collectif des arts du mime et geste qui sera l’occasion de rassembler des professionnels et des amateurs afin de croiser les pratiques et de créer des rencontres insolites entre artistes corporels et musiciens.

(clôture de la 6ème biennale des Arts du Mime et du Geste organisée par le Collectif des Arts du Mime et du Geste avec le soutien de la DGCA) .

MJC DOLE 9 rue Sombardier Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

English : Soirée improvisation “Corps et musique”

