Soirée improvisation théâtrale ImproVocs Episcènes Bizanos

Soirée improvisation théâtrale ImproVocs

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Quand l’oralité se fait performance.

Une soirée d’impro, c’est voir naître sur scène des histoires imprévues, portées uniquement par la parole et l’élan du moment. Cabaret ou match ? L’important est cette création instantanée où les comédien-ne-s jouent sans filet, rebondissent sur les propositions et construisent un spectacle unique. L’oralité devient alors une véritable performance vive, surprenante, toujours en mouvement. Chaque scène se crée sous les yeux du public ! .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée improvisation théâtrale ImproVocs

L’événement Soirée improvisation théâtrale ImproVocs Bizanos a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Pau