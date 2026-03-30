Soirée improvisée avec les Electrons Lib’ Fronsac
Soirée improvisée avec les Electrons Lib’ Fronsac jeudi 9 avril 2026.
Soirée improvisée avec les Electrons Lib’
La Comédie de Libourne Fronsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-04-09 2026-06-11
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Entrée libre, sortie au chapeau. Consommation obligatoire .
La Comédie de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com
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English : Soirée improvisée avec les Electrons Lib’
L’événement Soirée improvisée avec les Electrons Lib’ Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais
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