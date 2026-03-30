Soirée improvisée avec les Electrons Lib’

La Comédie de Libourne Fronsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-04-09 2026-06-11

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Entrée libre, sortie au chapeau. Consommation obligatoire .

La Comédie de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Soirée improvisée avec les Electrons Lib’

L’événement Soirée improvisée avec les Electrons Lib’ Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais