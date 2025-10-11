Soirée inaugurale de la Semaine de la Pop Philosophie Sanatorium hélio-marin Jean Martin Marseille 7e Arrondissement

Soirée inaugurale de la Semaine de la Pop Philosophie Sanatorium hélio-marin Jean Martin Marseille 7e Arrondissement samedi 11 octobre 2025.

Soirée inaugurale de la Semaine de la Pop Philosophie

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 19h. Sanatorium hélio-marin Jean Martin 245 Corniche Kennedy Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La Semaine de la Pop Philosophie, conçue en 2009 par Jacques Serrano, revient pour sa dix-septième édition avec une invitation à penser contre les courants réducteurs du simplisme et les séductions faciles du populisme.

Les Rencontres Place Publique , en partenariat avec la revue Esprit et l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) proposent la soirée inaugurale de la Semaine au sanatorium hélio-marin Jean Martin.









Il s’agira d’une rencontre avec Michel Wieviorka, sociologue, Magali Della Sudda, sociologue, et Antoine Chollet, théoricien politique, en conversation avec Rémi Baille, écrivain, membre du comité de rédaction de la revue Esprit.



​ .

Sanatorium hélio-marin Jean Martin 245 Corniche Kennedy Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resapopphilo@gmail.com

English :

La Semaine de la Pop Philosophie, conceived in 2009 by Jacques Serrano, returns for its seventeenth edition with an invitation to think against the reductive currents of simplism and the easy seductions of populism.

German :

Die 2009 von Jacques Serrano konzipierte Woche der Pop-Philosophie kehrt in ihrer siebzehnten Ausgabe mit einer Einladung zum Denken gegen die reduzierenden Strömungen des Simplizismus und die leichten Verführungen des Populismus zurück.

Italiano :

La Semaine de la Pop Philosophie, ideata nel 2009 da Jacques Serrano, torna per la sua diciassettesima edizione con un invito a riflettere contro le correnti riduttive del semplicismo e le facili seduzioni del populismo.

Espanol :

La Semaine de la Pop Philosophie, concebida en 2009 por Jacques Serrano, vuelve en su decimoséptima edición con una invitación a pensar contra las corrientes reductoras del simplismo y las fáciles seducciones del populismo.

L’événement Soirée inaugurale de la Semaine de la Pop Philosophie Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille