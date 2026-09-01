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Soirée inaugurale du Ciné – Club d’Albas Albas

jeudi 17 septembre 2026 · Albas

Soirée inaugurale du Ciné – Club d’Albas Albas

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Mairie
Ville
46140 Albas
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Albas

Soirée inaugurale du Ciné – Club d’Albas

Mairie Albas Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Le Ciné-Club d’Albas fait sa rentrée avec une soirée inaugurale !

Le Ciné-Club d’Albas fait sa rentrée avec une soirée inaugurale !

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Mairie Albas 46140 Lot Occitanie   mairiealbas@wanadoo.fr

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English :

The Albas Ciné-Club is kicking off the season with an opening night party!

L’événement Soirée inaugurale du Ciné – Club d’Albas Albas a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CVL Vignoble