AGENDA · Albas
Soirée inaugurale du Ciné – Club d’Albas Albas
jeudi 17 septembre 2026 · Albas
Informations pratiques
Albas
Soirée inaugurale du Ciné – Club d’Albas
Mairie Albas Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Le Ciné-Club d’Albas fait sa rentrée avec une soirée inaugurale !
Le Ciné-Club d’Albas fait sa rentrée avec une soirée inaugurale !
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Mairie Albas 46140 Lot Occitanie mairiealbas@wanadoo.fr
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English :
The Albas Ciné-Club is kicking off the season with an opening night party!
L’événement Soirée inaugurale du Ciné – Club d’Albas Albas a été mis à jour le 2026-09-10 par OT CVL Vignoble