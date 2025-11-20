Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée inaugurale du collectif Oser Le 20 mille Nantes

Soirée inaugurale du collectif Oser Le 20 mille

Soirée inaugurale du collectif Oser Le 20 mille Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 19:30 – 21:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Les boissons sont à prix libre.La soirée est exclusivement réservée aux parents solos (femmes, hommes) sans distinction d’âge.Réservation obligatoire à parentsolo iciailleurs@gmail.com Adulte 

Deux mamans solos nantaises, Isabelle et Aurélie ont créé le collectif Oser pour les parents solos içi ou ailleurs. Il est à destination des parents solos nantais, établis hors de France et de retour en France. Le collectif aura pour but :- informer, prévenir,- lutter contre l’isolement,- créer du lien,- défendre les droits des familles monoparentales Pour l’ouverture du collectif Oser pour les parents solos d’içi ou d’ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20 novembre à 19h30. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec l’association Ô ptits coins et Naocycles. Les boissons sont à prix libre.Vous pouvez apporter de quoi grignoter et sentez vous libre d’apporter votre diner (un micro onde est à disposition). La soirée est exclusivement réservée aux parents solos (femmes, hommes) sans distinction d’âge. Réservation obligatoire à parentsolo iciailleurs@gmail.com Au plaisir de faire votre connaissance, Isabelle et Aurélie

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/soiree-inaugurale-du-collectif-oser