Soirée inaugurale du collectif Oser Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 19:30 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Les boissons sont à prix libre.La soirée est exclusivement réservée aux parents solos (femmes, hommes) sans distinction d’âge.Réservation obligatoire à parentsolo iciailleurs@gmail.com Adulte

Deux mamans solos nantaises, Isabelle et Aurélie ont créé le collectif Oser pour les parents solos içi ou ailleurs. Il est à destination des parents solos nantais, établis hors de France et de retour en France. Le collectif aura pour but :- informer, prévenir,- lutter contre l’isolement,- créer du lien,- défendre les droits des familles monoparentales Pour l’ouverture du collectif Oser pour les parents solos d’içi ou d’ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20 novembre à 19h30. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec l’association Ô ptits coins et Naocycles. Les boissons sont à prix libre.Vous pouvez apporter de quoi grignoter et sentez vous libre d’apporter votre diner (un micro onde est à disposition). La soirée est exclusivement réservée aux parents solos (femmes, hommes) sans distinction d’âge. Réservation obligatoire à parentsolo iciailleurs@gmail.com Au plaisir de faire votre connaissance, Isabelle et Aurélie

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/soiree-inaugurale-du-collectif-oser