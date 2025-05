Soirée inaugurale | Époque 2025 – Caen, 23 mai 2025 18:30, Caen.

Calvados

Soirée inaugurale | Époque 2025 1 Rue du Carel Caen Calvados

Début : 2025-05-23 18:30:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Débutez Époque, festival et salon du livre de Caen, sur les chapeaux de roue en profitant de cette programmation d’ouverture !

A vous de choisir entre

Une lecture de “L’apocalypse d’Adam et Aimée” par Amada Diop.

18h30 au Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire.

Une table ronde, “Comment écrivent les écrivains ?” avec François-Henri Désérable , Lilia Hassaine et Carole Martinez.

20h au Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel.

Et enfin, la soirée festive avec Amavada, composée

d’un effeuillage burlesque par Les Farfalles,

un concert de Mazel Combo

et un DJ Set par DJ Braxel.

21h30 aux Ecuries Lorge.

1 Rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie epoque@caen.fr

English : Soirée inaugurale | Époque 2025

Get Époque, Caen?s book fair and festival, off to a flying start with this opening program!

Choose between

A reading of ?L?apocalypse d?Adam et Aimée? by Amada Diop.

6:30pm at Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire.

A round-table discussion on « How writers write » with François-Henri Désérable , Lilia Hassaine and Carole Martinez.

8pm at the Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel.

And finally, the festive evening with Amavada, featuring

a burlesque striptease by Les Farfalles,

a concert by Mazel Combo

and a DJ set by DJ Braxel.

9:30pm at Ecuries Lorge.

German : Soirée inaugurale | Époque 2025

Mit diesem Eröffnungsprogramm beginnt Époque, das Festival und die Buchmesse in Caen, gleich mit einem Paukenschlag!

Sie haben die Wahl zwischen

Eine Lesung von Amada Diop aus « Die Apokalypse von Adam und Aimée ».

18:30 Uhr im Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire.

Eine Podiumsdiskussion zum Thema « Wie schreiben Schriftsteller? » mit François-Henri Désérable, Lilia Hassaine und Carole Martinez.

20 Uhr im Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel.

Und schließlich der festliche Abend mit Amavada, bestehend aus

einer burlesken Entblößung durch Les Farfalles,

einem Konzert von Mazel Combo

und ein DJ-Set von DJ Braxel.

21.30 Uhr in den Ecuries Lorge.

Italiano :

L’Époque, la fiera e il festival del libro di Caen, inizia alla grande con questo programma di apertura!

Scegliete tra

Lettura di « L’apocalisse di Adam e Aimée » di Amada Diop.

alle 18.30 presso il Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire.

Tavola rotonda su « Come scrivono gli scrittori » con François-Henri Désérable, Lilia Hassaine e Carole Martinez.

alle 20:00 presso il Conservatorio, Auditorium Jean-Pierre Dautel.

Infine, una serata di festa con Amavada, con

uno spogliarello burlesco di Les Farfalles,

un concerto di Mazel Combo

e un DJ set di DJ Braxel.

alle 21.30 presso Ecuries Lorge.

Espanol :

Époque, la feria y el festival del libro de Caen, ¡empieza con buen pie con este programa inaugural!

Elija entre

Lectura de « El apocalipsis de Adam y Aimée », de Amada Diop.

18.30 h en el Centre chorégraphique national de Caen, Halle noire.

Mesa redonda « Cómo escriben los escritores » con François-Henri Désérable, Lilia Hassaine y Carole Martinez.

20:00 h en el Conservatorio, Auditorio Jean-Pierre Dautel.

Y por último, una velada festiva con Amavada, con

un striptease burlesco a cargo de Les Farfalles,

un concierto de Mazel Combo

y una sesión de DJ Braxel.

21.30 h en Ecuries Lorge.

