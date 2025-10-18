Soirée Inaugurale Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre

Soirée Inaugurale Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre samedi 18 octobre 2025.

Soirée Inaugurale

Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-18 19:45:00

2025-10-18

Soirée inaugurale « We want Chet »



Entrée 20€

Verre de l’amitié à 19h45.

Concert à 20h30.

Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com

English :

Inaugural « We want Chet » evening



Admission: 20?

Glass of friendship at 7.45pm.

Concert at 8:30pm.

German :

Eröffnungsabend « We want Chet » (Wir wollen Chet)



Eintritt: 20?

Freundschaftsgetränk um 19.45 Uhr.

Konzert um 20:30 Uhr.

Italiano :

Serata inaugurale « Vogliamo Chet



Ingresso: 20?

Aperitivo alle 19.45.

Concerto alle 20.30.

Espanol :

Velada inaugural « Queremos a Chet



Entrada: 20?

Copas a las 19.45 h.

Concierto a las 20.30 h.

