Soirée Inaugurale Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre samedi 18 octobre 2025.
Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 20 EUR
Début : 2025-10-18 19:45:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Soirée inaugurale « We want Chet »
Entrée 20€
Verre de l’amitié à 19h45.
Concert à 20h30.
Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com
English :
Inaugural « We want Chet » evening
Admission: 20?
Glass of friendship at 7.45pm.
Concert at 8:30pm.
German :
Eröffnungsabend « We want Chet » (Wir wollen Chet)
Eintritt: 20?
Freundschaftsgetränk um 19.45 Uhr.
Konzert um 20:30 Uhr.
Italiano :
Serata inaugurale « Vogliamo Chet
Ingresso: 20?
Aperitivo alle 19.45.
Concerto alle 20.30.
Espanol :
Velada inaugural « Queremos a Chet
Entrada: 20?
Copas a las 19.45 h.
Concierto a las 20.30 h.
