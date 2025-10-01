Soirée inaugurale « Vivons l’eau ! » Le Pavillon Caen

Cette première rencontre permettra de souligner l’importance de l’eau dans notre quotidien et notre environnement. Elle invite à une prise de conscience collective sur la gestion durable de cette ressource et notre façon de construire avec. L’eau comme enjeu majeur du devenir de demain, tant dans son lien avec l’humain que dans notre adaptabilité à façonner le paysage et nos espaces urbains à son contact.

Intervenants

Iris Chervet, architecte et paysagiste-conceptrice, elle fut trois fois lauréate du concours Europan, elle développe des projets urbains et paysagers sur des sites littoraux.

Yannick Gourvil, architecte-urbaniste au sein de l’atelier Et Alors, Prix AMITER 2021 “ Habiter le lit majeur de la Touques”

Paola Vigano, architecte et urbaniste italienne, co-fondatrice et gérante de l’agence d’urbanisme Studio Associato Secchi Viganò à Milan et est en parallèle professeur d’Urbanisme et d’Urban design à l’Université IUAV de Venise et à l’EPFL de Lausanne, Grand prix de l’urbanisme 2013.

Christian Piel, hydrologue et urbaniste, directeur de l’agence Urban Water (bureau d’étude en hydrologie urbaine)

Avec la présence de François Millet, directeur de projets “ Science avec et pour la société” du Dôme et d’Emilie de Mine de rien pour une restitution visuelle.

En partenariat avec Le Dôme dans le cadre de la Fête de la science .

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie

English : Soirée inaugurale « Vivons l’eau ! »

German : Soirée inaugurale « Vivons l’eau ! »

Italiano :

Espanol :

