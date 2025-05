Soirée inauguration à la Brasserie Motueka – Brives-Charensac, 17 mai 2025 14:00, Brives-Charensac.

Haute-Loire

Soirée inauguration à la Brasserie Motueka 2 Route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

La brasserie déménage ! Vous êtes conviés à la soirée d’inauguration de la brasserie Motueka à Brives-Charensac.

2 Route de Coubon

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 86 84 62

English :

The brewery is moving! You’re invited to the inauguration party for the Motueka brewery in Brives-Charensac.

German :

Die Brauerei zieht um! Sie sind herzlich zum Eröffnungsabend der Motueka-Brauerei in Brives-Charensac eingeladen.

Italiano :

Il birrificio si trasferisce! Siete invitati alla serata di apertura del birrificio Motueka a Brives-Charensac.

Espanol :

¡La cervecería se muda! Le invitamos a la velada de inauguración de la cervecería Motueka en Brives-Charensac.

