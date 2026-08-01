Soirée inauguration à la distillerie Sparkling Gasconnière Distillerie de la Gasconnière Ozillac

Informations pratiques

Ozillac

Soirée inauguration à la distillerie Sparkling Gasconnière

Distillerie de la Gasconnière 3 la Gasconnière Ozillac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le 20 août, Sparkling Gasconnière vous ouvre ses portes pour sa soirée d’inauguration.

À partir de 21h30, venez découvrir l’univers de la marque autour de cocktails, de musique et d’une soirée dansante en extérieur.

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Distillerie de la Gasconnière 3 la Gasconnière Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 41 77 92

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English :

On August 20, Sparkling Gasconnière opens its doors for its grand opening party.

Starting at 9:30 p.m., come discover the brand’s world with cocktails, music, and an outdoor dance party.

L’événement Soirée inauguration à la distillerie Sparkling Gasconnière Ozillac a été mis à jour le 2026-07-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge