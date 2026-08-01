Soirée inauguration à la distillerie Sparkling Gasconnière Distillerie de la Gasconnière Ozillac
jeudi 20 août 2026 · Distillerie de la Gasconnière · Ozillac
Informations pratiques
Ozillac
Soirée inauguration à la distillerie Sparkling Gasconnière
Distillerie de la Gasconnière 3 la Gasconnière Ozillac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le 20 août, Sparkling Gasconnière vous ouvre ses portes pour sa soirée d’inauguration.
À partir de 21h30, venez découvrir l’univers de la marque autour de cocktails, de musique et d’une soirée dansante en extérieur.
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Distillerie de la Gasconnière 3 la Gasconnière Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 41 77 92
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English :
On August 20, Sparkling Gasconnière opens its doors for its grand opening party.
Starting at 9:30 p.m., come discover the brand’s world with cocktails, music, and an outdoor dance party.
L’événement Soirée inauguration à la distillerie Sparkling Gasconnière Ozillac a été mis à jour le 2026-07-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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