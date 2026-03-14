Soirée Incroyables talents Le Printemps des Poètes

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La Vallée a du talent… et il est temps de le montrer ! Soirée conviviale et festive où chacun pourra monter sur scène et partager son talent chant, danse, musique, humour, poésie, magie… tout est permis !

Que vous soyez artiste confirmé ou amateur passionné, venez révéler votre talent dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Et si vous préférez encourager les artistes, installez-vous confortablement et profitez du spectacle !

Sur place, du matériel sera mis à disposition piano, guitare, micro et sono. Osez monter sur scène… La Vallée vous applaudit déjà !

Au Château à partir de 18h.

Proposé dans le cadre du Printemps des Poètes, des événements sur toute la communauté de commune porté par l’EVS Le Lien Larzac Vallées. .

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 5 19 08 05 90 evs.afrlarzac@gmail.com

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English :

The Valley has talent? and it’s time to show it off! A friendly, festive evening where everyone can get up on stage and share their talent: singing, dancing, music, humor, poetry, magic? anything goes!

L’événement Soirée Incroyables talents Le Printemps des Poètes Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)