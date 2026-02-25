Soirée Inde Ciné-repas Cinéma Pax Le Pouliguen
Soirée Inde Ciné-repas Cinéma Pax Le Pouliguen samedi 7 mars 2026.
Soirée Inde Ciné-repas
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
2026-03-07 18:30:00
2026-03-07
Diffusion du film GIRLS WILL BE GIRLS réalisé par Shuchi Talati. La séance sera suivie d’un repas indien préparé par le traiteur La Cabane Latina.
Réservations souhaitées avant le 5 mars. .
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 17 97 contact@cinemapax.fr
