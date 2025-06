Soirée Independance Day – Menetou-Salon 4 juillet 2025 18:30

Soirée Independance Day Menetou-Salon Cher

Début : 2025-07-04 18:30:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Le village western de Bell Fourch propose une soirée pour célébrer l’indépendance américaine.

Plongez dans l’ambiance du Far West avec notre décor 100 % authentique. Sortez vos chapeaux, invitez vos amis, et venez vivre une soirée chaleureuse au son des guitares et autour des braises crépitantes ! .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 95 32 23 44 com.animation@menetou-salon.fr

English :

The western village of Bell Fourch offers an evening to celebrate American independence.

German :

Das Westerndorf Bell Fourch bietet einen Abend zur Feier der amerikanischen Unabhängigkeit an.

Italiano :

Il villaggio occidentale di Bell Fourch ospita una serata per celebrare l’indipendenza americana.

Espanol :

El pueblo occidental de Bell Fourch organiza una velada para celebrar la independencia de Estados Unidos.

