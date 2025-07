Soirée Indienne Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc

Soirée Indienne Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc mercredi 16 juillet 2025.

Soirée Indienne

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Mercredi 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16 22:30:00

2025-07-16

Denis et Ciro nous propose une soirée de musique classique indienne sitar et Tabla.

Après le concert on vous invite à un repas indien Bio.

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 64 32 46 60joursabirinde@netc.fr

English :

Denis and Ciro propose an evening of classical Indian music: sitar and tabla.

After the concert, we invite you to an organic Indian meal.

German :

Denis und Ciro bieten uns einen Abend mit klassischer indischer Musik: Sitar und Tabla.

Nach dem Konzert laden wir Sie zu einem indischen Bio-Essen ein.

Italiano :

Denis e Ciro propongono una serata di musica classica indiana: sitar e tabla.

Dopo il concerto, vi invitiamo a gustare un pasto indiano biologico.

Espanol :

Denis y Ciro ofrecen una velada de música clásica india: sitar y tabla.

Tras el concierto, le invitamos a una comida india ecológica.

