Soirée indienne Saint-Ouen-les-Vignes vendredi 17 octobre 2025.

14 Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-10-17 18:30:00

Le 17 octobre 2025 dès 18h30, venez participer à une soirée indienne au foyer rural de Saint-Ouen-les-Vignes.

Initiez vous à la danse indienne avec Belly Bolly in Tours au son du groupe Amrat Hussain & Family .

DJ Kéké sera aussi présent pour animer votre soirée.

Sur place, profitez d’un point de restauration indienne ainsi que d’un bière truck.

Une animation gratuite proposée par la Communauté de Communes du Val d’Amboise. 0 .

14 Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 31 39 02 communication@saint-ouen-les-vignes.fr

English : Indian evening

On 17th October 2025, starting at 6:30 p.m., come and join us for an Indian evening at the Saint-Ouen-les-Vignes community centre. Learn Indian dance and enjoy music throughout the evening.

German :

Nehmen Sie am 17. Oktober 2025 ab 18:30 Uhr an einem indischen Abend im Landheim von Saint-Ouen-les-Vignes teil.

Lernen Sie den indischen Tanz kennen und genießen Sie die musikalische Unterhaltung.

Italiano :

Il 17 ottobre 2025, a partire dalle 18.30, partecipate a una serata indiana presso il Foyer Rural di Saint-Ouen-les-Vignes.

Cimentatevi nella danza indiana e godetevi l’intrattenimento musicale.

Espanol : Velada india

El 17 de octubre de 2025, a partir de las 18:30h, ven a participar en una velada india en el centro social rural de Saint-Ouen-les-Vignes.

Iníciate en la danza india y disfruta de animaciones musicales.

