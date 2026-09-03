Soirée indienne – saveurs de l’Inde Sarrebourg
samedi 17 octobre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Soirée indienne – saveurs de l’Inde
29 Rue du Maire Emile Stock – Foyer de Hoff Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 17:30:00
fin : 2026-10-17 23:59:00
Date(s) :
2026-10-17
L’association Unpulse organise une soirée originale et colorée sur le thème de l’Inde, en compagnie de Monia d’Un Brin d’Ayurveda. Au programme : repas ayurvédique cuisiné par leurs soins, deux conférences sur l’Indre, danse indienne, animation musicale de Unpulse Colors, chants de mantras. Dress code : costume ou accessoire coloré. Inscription obligatoire, par téléphone ou via Helloasso.Tout public
25 .
29 Rue du Maire Emile Stock – Foyer de Hoff Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 98 40 89 02 unpulse@protonmail.com
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English :
The Unpulse association is organizing a unique and colorful evening with an Indian theme, featuring Monia from Un Brin d’Ayurveda. On the program: an Ayurvedic meal prepared by the hosts, two talks on the Indre River, Indian dance, musical entertainment by Unpulse Colors, and mantra chanting. Dress code: colorful outfit or accessory. Registration is required, either by phone or via Helloasso.
L’événement Soirée indienne – saveurs de l’Inde Sarrebourg a été mis à jour le 2026-09-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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