Informations pratiques

Sarrebourg

Soirée indienne – saveurs de l’Inde

29 Rue du Maire Emile Stock – Foyer de Hoff Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 17:30:00

fin : 2026-10-17 23:59:00

Date(s) :

2026-10-17

L’association Unpulse organise une soirée originale et colorée sur le thème de l’Inde, en compagnie de Monia d’Un Brin d’Ayurveda. Au programme : repas ayurvédique cuisiné par leurs soins, deux conférences sur l’Indre, danse indienne, animation musicale de Unpulse Colors, chants de mantras. Dress code : costume ou accessoire coloré. Inscription obligatoire, par téléphone ou via Helloasso.Tout public

25 .

29 Rue du Maire Emile Stock – Foyer de Hoff Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 98 40 89 02 unpulse@protonmail.com

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English :

The Unpulse association is organizing a unique and colorful evening with an Indian theme, featuring Monia from Un Brin d’Ayurveda. On the program: an Ayurvedic meal prepared by the hosts, two talks on the Indre River, Indian dance, musical entertainment by Unpulse Colors, and mantra chanting. Dress code: colorful outfit or accessory. Registration is required, either by phone or via Helloasso.

L’événement Soirée indienne – saveurs de l’Inde Sarrebourg a été mis à jour le 2026-09-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD