Soirée indienne spectacle et repas Salle de Spectacle Pablo Picasso La Norville

Soirée indienne spectacle et repas

Salle de Spectacle Pablo Picasso Chemin de la Garenne La Norville Essonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Spectacle de danse (tarif réduit 5€)

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22 21:00:00

2025-11-22

Le spectacle de danse est un voyage chorégraphique qui s’installe en Inde.

Salle de Spectacle Pablo Picasso Chemin de la Garenne La Norville 91290 Essonne Île-de-France +33 1 60 83 97 45 culture@lanorville91.fr

English :

The dance show is a choreographic journey that takes place in India.

German :

Die Tanzaufführung ist eine choreografische Reise, die sich in Indien niederlässt.

Italiano :

Lo spettacolo di danza è un viaggio coreografico che si svolge in India.

Espanol :

El espectáculo de danza es un viaje coreográfico que transcurre en la India.

