Soirée indienne spectacle et repas Salle de Spectacle Pablo Picasso La Norville
Soirée indienne spectacle et repas Salle de Spectacle Pablo Picasso La Norville samedi 22 novembre 2025.
Soirée indienne spectacle et repas
Salle de Spectacle Pablo Picasso Chemin de la Garenne La Norville Essonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Spectacle de danse (tarif réduit 5€)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22 21:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Le spectacle de danse est un voyage chorégraphique qui s’installe en Inde.
.
Salle de Spectacle Pablo Picasso Chemin de la Garenne La Norville 91290 Essonne Île-de-France +33 1 60 83 97 45 culture@lanorville91.fr
English :
The dance show is a choreographic journey that takes place in India.
German :
Die Tanzaufführung ist eine choreografische Reise, die sich in Indien niederlässt.
Italiano :
Lo spettacolo di danza è un viaggio coreografico che si svolge in India.
Espanol :
El espectáculo de danza es un viaje coreográfico que transcurre en la India.
L’événement Soirée indienne spectacle et repas La Norville a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Coeur Essonne