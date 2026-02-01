Soirée inédite Doublage & Repas Abaucourt
Soirée inédite Doublage & Repas Abaucourt jeudi 26 février 2026.
Soirée inédite Doublage & Repas
19b Rue Général de Gaulle Abaucourt Meurthe-et-Moselle
Jeudi 2026-02-26 18:00:00
2026-02-26 22:00:00
2026-02-26
Incarnez vos personnages préférés !
Avez-vous déjà rêvé de prêter votre voix à vos héros favoris ?
Nous vous proposons un atelier doublage avec repas sous forme de buffet pour vous essayer au jeu de comédien dans une ambiance ludique et bienveillante.
Au programme
– 4h d’atelier doublage
– Un buffet repas convivial
– Une manière ludique d’améliorer votre prise de parole
– Beaucoup de rires et de bonne humeur
Le groupe est limité à 8 personnes maximum afin que chacun puisse vraiment passer, créer une belle cohésion et développer sa prise de parole.
Une expérience créative, pour les ado et les adultes !Enfants
19b Rue Général de Gaulle Abaucourt 54610 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 42 67 07
English :
Play as your favorite characters!
Have you ever dreamed of lending your voice to your favorite heroes?
We’re offering a dubbing workshop with buffet lunch, so you can try your hand at acting in a fun, friendly atmosphere.
Program:
? 4-hour dubbing workshop
? A convivial buffet meal
? A fun way to improve your speaking skills
? Lots of laughter and good humor
The group is limited to a maximum of 8 people, so that everyone can really get into the swing of things, build cohesion and develop their speaking skills.
A creative experience for teens and adults alike!
L’événement Soirée inédite Doublage & Repas Abaucourt a été mis à jour le 2026-02-17 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME