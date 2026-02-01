Soirée inédite Doublage & Repas

19b Rue Général de Gaulle Abaucourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26 22:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Incarnez vos personnages préférés !

Avez-vous déjà rêvé de prêter votre voix à vos héros favoris ?

Nous vous proposons un atelier doublage avec repas sous forme de buffet pour vous essayer au jeu de comédien dans une ambiance ludique et bienveillante.

Au programme

– 4h d’atelier doublage

– Un buffet repas convivial

– Une manière ludique d’améliorer votre prise de parole

– Beaucoup de rires et de bonne humeur

Le groupe est limité à 8 personnes maximum afin que chacun puisse vraiment passer, créer une belle cohésion et développer sa prise de parole.

Une expérience créative, pour les ado et les adultes !Enfants

55 .

19b Rue Général de Gaulle Abaucourt 54610 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 42 67 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play as your favorite characters!

Have you ever dreamed of lending your voice to your favorite heroes?

We’re offering a dubbing workshop with buffet lunch, so you can try your hand at acting in a fun, friendly atmosphere.

Program:

? 4-hour dubbing workshop

? A convivial buffet meal

? A fun way to improve your speaking skills

? Lots of laughter and good humor

The group is limited to a maximum of 8 people, so that everyone can really get into the swing of things, build cohesion and develop their speaking skills.

A creative experience for teens and adults alike!

L’événement Soirée inédite Doublage & Repas Abaucourt a été mis à jour le 2026-02-17 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME