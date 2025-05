Soirée info-débat éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle – Villefranche-de-Rouergue, 13 mai 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

Aveyron

Soirée info-débat éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle 9 chemin du Faubourg Savignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-05-13

fin : 2025-05-13

Date(s) :

2025-05-13

Pourquoi est-il nécessaire d’en parler.

L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, de quoi s’agit-il ? C’est une éducation pour promouvoir des relations affectives saines, pour agir en prévention santé, pour lutter contre le harcèlement, les abus sexuels et les violences subies par les enfants.

C’est l’affaire de tous, dans la famille, à l’école ,dans les lieux de soin ! Comment aborder ces domaines en fonction de l’âge des enfants ? Comment peuvent-ils être abordés à l’école ? Quel est le contenu des programmes selon les âges ?

Comment en tant que parents pouvons-nous aborder ces questions qui sont parfois encore tabous ? Les jeunes sont-ils aussi bien informés qu’on le pense ?

Allons-nous laisser aux réseaux sociaux et à la pornographie le soin d’éduquer nos enfants et nos ados ?

Venez en parler avec Delphine Raynal sage-femme au centre de santé sexuelle à l’hôpital de Villefranche de Rouergue et Sébastien Le Gall professeur des écoles et représentant du personnel. .

9 chemin du Faubourg Savignac

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 11 21 contact@fcpevdr.fr

L’événement Soirée info-débat éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)