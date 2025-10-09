Soirée info-débat troubles des apprentissages Villefranche-de-Rouergue
Soirée info-débat troubles des apprentissages
9 chemin du Faubourg Savignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Comment les identifier ? Que faire pour mieux aider son enfant ?
Animée par Jennifer Phillips, médecin, Mylène Olivier, psychologue, Aurore Lherm, psychomotricienne. .
9 chemin du Faubourg Savignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 11 21 contact@fcpevdr.fr
English :
How can you identify them? What can you do to help your child?
German :
Wie kann man sie erkennen? Was kann man tun, um seinem Kind besser zu helfen?
Italiano :
Come si possono identificare? Cosa potete fare per aiutare vostro figlio?
Espanol :
¿Cómo se pueden identificar? ¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo?
