Soirée info-débat troubles des apprentissages Villefranche-de-Rouergue

Soirée info-débat troubles des apprentissages Villefranche-de-Rouergue jeudi 9 octobre 2025.

Soirée info-débat troubles des apprentissages

9 chemin du Faubourg Savignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Comment les identifier ? Que faire pour mieux aider son enfant ?

Animée par Jennifer Phillips, médecin, Mylène Olivier, psychologue, Aurore Lherm, psychomotricienne. .

9 chemin du Faubourg Savignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 11 21 contact@fcpevdr.fr

English :

How can you identify them? What can you do to help your child?

German :

Wie kann man sie erkennen? Was kann man tun, um seinem Kind besser zu helfen?

Italiano :

Come si possono identificare? Cosa potete fare per aiutare vostro figlio?

Espanol :

¿Cómo se pueden identificar? ¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo?

L’événement Soirée info-débat troubles des apprentissages Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)