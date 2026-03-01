Soirée Infra Bien-être

Passages centre d’art contemporain Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Au programme une session de massage avec des balles de tennis, une expérience à la fois surprenante et apaisante. Un temps pour relâcher les tensions, se recentrer et prendre soin de soi, autrement.



Alors venez seul ou en duo, pour une soirée de détente ! .

Passages centre d’art contemporain Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Infra Bien-être Troyes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne