Soirée Infra Bien-être Troyes
Soirée Infra Bien-être Troyes vendredi 20 mars 2026.
Soirée Infra Bien-être
Passages centre d’art contemporain Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Au programme une session de massage avec des balles de tennis, une expérience à la fois surprenante et apaisante. Un temps pour relâcher les tensions, se recentrer et prendre soin de soi, autrement.
Alors venez seul ou en duo, pour une soirée de détente ! .
Passages centre d’art contemporain Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com
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English :
L’événement Soirée Infra Bien-être Troyes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne