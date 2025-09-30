Soirée initiation à la généalogie Avoine
Soirée initiation à la généalogie Avoine mardi 30 septembre 2025.
Soirée initiation à la généalogie
Avenue de la République Avoine Indre-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 17:00:00
fin : 2025-09-30 19:00:00
Date(s) :
2025-09-30
Découvrez la généalogie avec internet. Plongez dans le passé à la recherche de vos racines et
partez sur les traces de vos ancêtres leurs métiers, leurs lieux de vie,
leur histoire. Une enquête personnelle, passionnante… Places limitées à 10 personnes maximum.
Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 17 00 accueilsocialveron@assoclaac.fr
English :
Discover genealogy on the Internet. Dive into the past in search of your roots and follow in your
follow in the footsteps of your ancestors: their occupations, where they lived,
their history. An exciting, personal investigation… Places are limited to a maximum of 10 people.
German :
Entdecken Sie die Genealogie mit dem Internet. Tauchen Sie auf der Suche nach Ihren Wurzeln in die Vergangenheit ein und
begeben Sie sich auf die Spuren Ihrer Vorfahren: ihre Berufe, ihre Lebensorte,
ihre Geschichte. Eine persönliche, spannende Untersuchung… Begrenzte Plätze für maximal 10 Personen.
Italiano :
Scoprite la genealogia su Internet. Tuffatevi nel passato alla ricerca delle vostre radici e seguite le tracce dei vostri antenati
seguite le tracce dei vostri antenati: i loro lavori, i luoghi in cui hanno vissuto,
la loro storia. Un’affascinante indagine personale… I posti sono limitati a un massimo di 10 persone.
Espanol :
Descubra la genealogía en Internet. Sumérjase en el pasado en busca de sus raíces y siga las huellas
siga las huellas de sus antepasados: sus trabajos, dónde vivían,
su historia. Una fascinante investigación personal… Plazas limitadas a un máximo de 10 personas.
L’événement Soirée initiation à la généalogie Avoine a été mis à jour le 2025-09-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme