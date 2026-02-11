Soirée initiation à l’œnologie Martagny

Soirée initiation à l’œnologie

4 Rue de l’Église Martagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Découverte, dégustation et conseils pour mieux comprendre et apprécier le vin. .

4 Rue de l’Église Martagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 15 27 49 contact@vignesnormandes.fr

English : Soirée initiation à l’œnologie

