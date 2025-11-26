Soirée Innvov’alliance Mise en lumière de start-up innovantes de la Naturalité et de l’écosystème du Pays de Grasse Espace Jacques Louis Lions Grasse

Soirée Innvov’alliance Mise en lumière de start-up innovantes de la Naturalité et de l’écosystème du Pays de Grasse Mercredi 26 novembre, 18h30 Espace Jacques Louis Lions Alpes-Maritimes

Une soirée animée par les pitchs de start-ups et PME engagées.

EDENAE, FROZMETICS, Laboratoire végétal, Moodify et MYCOPHYTO, viendront partager leurs solutions concrètes face aux enjeux de durabilité.Une soirée conviviale et inspirante pour découvrir les talents émergents, réseauter et lancer la dynamique collective avant les conférences et tables rondes du lendemain.

Espace Jacques Louis Lions 4 traverse dupont 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

