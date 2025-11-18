Soirée insolite à bord d’une dameuse Station de ski Gavarnie-Gèdre

Soirée insolite à bord d’une dameuse

Début : 2026-02-07 16:45:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

2026-02-07

Tous les soirs, sur demande, l’aventure commence à la fermeture des pistes de ski. La station propose d’embarquer pour un périple de 1h30 dans un cadre hors du commun. Vous monterez en dameuse jusqu’au sommet du domaine où vous pourrez savourer les couleurs du soleil couchant sur les montagnes environnantes. L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO prend tout son sens face à ce panorama exceptionnel. Une pause gourmande vous y sera proposée (assiette de charcuterie, vin…) avec vue sur la Brèche de Roland. Là, un spot photo est installé pour immortaliser ce moment. Puis le chemin du retour se prendra selon un itinéraire différent.

Sur réservation par mail ou en ligne.

RDV au parking de la station (à côté de la billetterie).

La station se réserve le droit de modifier les dates si les conditions météorologiques l’exigent.

Le prix comprend l’aller et le retour en dameuse et la pause gourmande. .

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie promo@gavarnie.com

English :

Every evening, on request, the adventure begins when the ski slopes close. The resort invites you to embark on a 1.5-hour journey in an extraordinary setting. You’ll take a groomer up to the top of the resort, where you can enjoy the colors of the setting sun on the surrounding mountains. This exceptional panorama makes UNESCO World Heritage Site status all the more meaningful. Here, you can enjoy a gourmet break (charcuterie, wine, etc.) with a view of the Brèche de Roland. A photo spot is set up to immortalize the moment. We’ll then take a different route back home.

German :

Jeden Abend beginnt auf Anfrage das Abenteuer, wenn die Skipisten geschlossen sind. Das Skigebiet bietet Ihnen die Möglichkeit, sich für eine 1,5-stündige Fahrt in einem außergewöhnlichen Rahmen einzuschiffen. Sie fahren mit dem Pistenbully bis zum Gipfel des Skigebiets, wo Sie die Farben der untergehenden Sonne auf den umliegenden Bergen genießen können. Die Aufnahme in das UNESCO-Weltnaturerbe erhält angesichts dieses außergewöhnlichen Panoramas eine ganz besondere Bedeutung. Hier wird Ihnen eine Gourmetpause (Wurstplatte, Wein usw.) mit Blick auf die Brèche de Roland angeboten. Dort wird ein Fotospot eingerichtet, um diesen Moment festzuhalten. Der Rückweg erfolgt auf einer anderen Route.

Italiano :

Ogni sera, su richiesta, l’avventura inizia alla chiusura delle piste da sci. Il resort vi offre la possibilità di intraprendere un viaggio di 1h30 in un ambiente straordinario. Si sale con il groomer fino alla cima del resort, dove si possono ammirare i colori del sole al tramonto sulle montagne circostanti. Questo panorama eccezionale rende ancora più significativo l’inserimento nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Qui potrete gustare una pausa gastronomica (piatto di salumi, vino, ecc.) con vista sulla Brèche de Roland. Verrà allestita una postazione fotografica per immortalare il momento. Il viaggio di ritorno prenderà una strada diversa.

Espanol :

Todas las noches, previa solicitud, la aventura comienza al cierre de las pistas de esquí. La estación le ofrece la posibilidad de embarcarse en un viaje de 1h30 en un marco extraordinario. Subirá en la máquina pisapistas hasta la cima de la estación, donde podrá saborear los colores del sol poniente sobre las montañas circundantes. Este panorama excepcional hace que la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO sea aún más significativa. Aquí podrá disfrutar de una pausa gastronómica (plato de embutidos, vino, etc.) con vistas a la Brèche de Roland. Se instalará un punto fotográfico para inmortalizar el momento. La vuelta se hará por otro camino.

