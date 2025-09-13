Soirée insolite père cent de noël Moyenmoutier

Soirée insolite père cent de noël Moyenmoutier samedi 13 septembre 2025.

Soirée insolite père cent de noël

Salle des fêtes Moyenmoutier Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13 23:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Soirée riche en animation avec quizz, karaoké, animation DJ !

Avec un repas d’excellence.

Organisée par l’association les Papillotes.Tout public

.

Salle des fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 52 63 64 16

English :

A lively evening with quizzes, karaoke and DJ entertainment!

With an excellent meal.

Organized by the Papillotes association.

German :

Animationsreicher Abend mit Quiz, Karaoke, DJ-Animation!

Mit einem ausgezeichneten Essen.

Organisiert von der Association les Papillotes.

Italiano :

Una serata vivace con quiz, karaoke e DJ!

Con un ottimo pasto.

Organizzata dall’associazione Papillotes.

Espanol :

Una animada velada con concursos, karaoke y DJ

Con una excelente comida.

Organizado por la asociación Papillotes.

L’événement Soirée insolite père cent de noël Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES