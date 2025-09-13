Soirée insolite père cent de noël Moyenmoutier
Soirée insolite père cent de noël Moyenmoutier samedi 13 septembre 2025.
Soirée insolite père cent de noël
Salle des fêtes Moyenmoutier Vosges
Tarif : – –
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 19:00:00
fin : 2025-09-13 23:00:00
2025-09-13
Soirée riche en animation avec quizz, karaoké, animation DJ !
Avec un repas d’excellence.
Organisée par l’association les Papillotes.Tout public
Salle des fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 52 63 64 16
English :
A lively evening with quizzes, karaoke and DJ entertainment!
With an excellent meal.
Organized by the Papillotes association.
German :
Animationsreicher Abend mit Quiz, Karaoke, DJ-Animation!
Mit einem ausgezeichneten Essen.
Organisiert von der Association les Papillotes.
Italiano :
Una serata vivace con quiz, karaoke e DJ!
Con un ottimo pasto.
Organizzata dall’associazione Papillotes.
Espanol :
Una animada velada con concursos, karaoke y DJ
Con una excelente comida.
Organizado por la asociación Papillotes.
L’événement Soirée insolite père cent de noël Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES