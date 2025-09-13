Soirée insolite père cent de noël Moyenmoutier

Soirée insolite père cent de noël

Soirée insolite père cent de noël Moyenmoutier samedi 13 septembre 2025.

Soirée insolite père cent de noël

Salle des fêtes Moyenmoutier Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 19:00:00
fin : 2025-09-13 23:00:00

Date(s) :
2025-09-13

Soirée riche en animation avec quizz, karaoké, animation DJ !
Avec un repas d’excellence.
Organisée par l’association les Papillotes.Tout public
  .

Salle des fêtes Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 52 63 64 16 

English :

A lively evening with quizzes, karaoke and DJ entertainment!
With an excellent meal.
Organized by the Papillotes association.

German :

Animationsreicher Abend mit Quiz, Karaoke, DJ-Animation!
Mit einem ausgezeichneten Essen.
Organisiert von der Association les Papillotes.

Italiano :

Una serata vivace con quiz, karaoke e DJ!
Con un ottimo pasto.
Organizzata dall’associazione Papillotes.

Espanol :

Una animada velada con concursos, karaoke y DJ
Con una excelente comida.
Organizado por la asociación Papillotes.

L’événement Soirée insolite père cent de noël Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES