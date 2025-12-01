Soirée inspirante « Agir contre l’exclusion » à Quartier Jeunes QJ – Quartier Jeunes Paris
Avec nos partenaires : La Cloche, La Chorba et Paris en Compagnie
Vous avez moins de 30 ans et vous voulez vous engager auprès des personnes en situation d’exclusion ? Rencontrez des jeunes qui s’engagent : partage d’expériences, quizz, bons plans, …
Le mercredi 10 décembre 2025
de 18h15 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.
QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris