Avec nos partenaires : La Cloche, La Chorba et Paris en Compagnie

Vous avez moins de 30 ans et vous voulez vous engager auprès des personnes en situation d’exclusion ? Rencontrez des jeunes qui s’engagent : partage d’expériences, quizz, bons plans, …

Le mercredi 10 décembre 2025

de 18h15 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T19:15:00+01:00

fin : 2025-12-10T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T18:15:00+02:00_2025-12-10T20:30:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris