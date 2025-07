Soirée Inter Alumni Essec, HEC et Insead Les Frères Pinards Lille

Rejoignez-nous à la soirée Inter Alumni Essec, HEC et Insead à Lille le mercredi 9 juillet de 19h00 à 22h00

Venez faire connaissance avant la pause estivale, reprendre contact, accueillir les nouveaux Alumni, élargir votre réseau lillois, profiter des boissons et de l’été, …

Vos partenaires et amis sont les bienvenus

Lieu: Les Frères Pinard, 26 rue des vieux murs à Lille

INSCRIPTIONS: [https://www.essecalumni.com/fr/event/happy-alumni-hour-a-lille/2025/06/24/7524](https://www.essecalumni.com/fr/event/happy-alumni-hour-a-lille/2025/06/24/7524)

Le prix de 20€ couvre les planches apéritives et 2 verres par personne

Les Frères Pinards 26, Rue des Vieux Murs 59800 LILLE Vieux-Lille Lille 59043 Nord