Soirée intéractive Plongez au coeur d'un film comme jamais ! Soirée animée par Jérome Lainé et Élisa Sanner Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer jeudi 23 octobre 2025.
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-10-23 20:00:00
fin : 2025-10-23 23:00:00
2025-10-23
Mr. Nobody
13 janvier 2010 en salle | 2h 21min | Drame, Fantastique, Science Fiction
De Jaco van Dormael
Avec Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger
Synopsis
Un enfant sur le quai d’une gare. Le train va partir. Doit-il monter avec sa mère ou rester avec son père ? Une multitude de vies possibles découlent de ce choix. Tant qu’il n’a pas choisi, tout reste possible. Toutes les vies méritent d’être vécues. .
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88
