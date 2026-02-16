Soirée interculturelle Sauveboeuf Lalinde

Soirée interculturelle

Sauveboeuf Salle polyvalente Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Repas auberge espagnole , l’occasion de faire connaissance, se retrouver et partager nos cultures.

Amenez quelque chose à partager et vos couverts complets. .

Sauveboeuf Salle polyvalente Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 49 79 34

