Soirée interculturelle Sauveboeuf Lalinde
Soirée interculturelle Sauveboeuf Lalinde samedi 28 février 2026.
Soirée interculturelle
Sauveboeuf Salle polyvalente Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Repas auberge espagnole , l’occasion de faire connaissance, se retrouver et partager nos cultures.
Amenez quelque chose à partager et vos couverts complets. .
Sauveboeuf Salle polyvalente Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 49 79 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée interculturelle
L’événement Soirée interculturelle Lalinde a été mis à jour le 2026-02-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides