Soirée internationale anglais, espagnol, japonais… rue Lorois Pontivy

Soirée internationale anglais, espagnol, japonais… rue Lorois Pontivy jeudi 17 juillet 2025.

Soirée internationale anglais, espagnol, japonais…

rue Lorois La Cantine des Halles Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17 21:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Une fois par mois, venez parler espagnol, anglais et japonais avec des natifs et des natives dans une ambiance conviviale. Apportez à grignoter pour l’apéro partagé et immergez-vous dans une ambiance internationale, quel que soit votre niveau de langue.

Envie de parler ou de faire découvrir une autre langue ? Venez, nous vous accueillerons avec plaisir ! .

rue Lorois La Cantine des Halles Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 88 91 68 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée internationale anglais, espagnol, japonais… Pontivy a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté