Soirée iodée

Salle des Fêtes Hénanbihen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Soirée organisée par l’amicale laïque de l’école publique Andrée Chedid.

Repas & soirée dansante avec DJ ou plat à emporter.

Sur réservation auprès du bar Le Neptune, à l’épicerie Chez Nathalie ou sur Hello Asso. .

Salle des Fêtes Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Soirée iodée Hénanbihen a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor