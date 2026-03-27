Soirée iodée Hénanbihen
Soirée iodée Hénanbihen samedi 4 avril 2026.
Soirée iodée
Salle des Fêtes Hénanbihen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Soirée organisée par l’amicale laïque de l’école publique Andrée Chedid.
Repas & soirée dansante avec DJ ou plat à emporter.
Sur réservation auprès du bar Le Neptune, à l’épicerie Chez Nathalie ou sur Hello Asso. .
Salle des Fêtes Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Soirée iodée Hénanbihen a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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