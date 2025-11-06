Soirée IPSA Alumni Toulouse Toulouse Toulouse

Soirée IPSA Alumni Toulouse, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

Chers Alumni,

Envie de booster votre réseau tout en passant une excellente soirée ?

Ne manquez pas la première soirée Alumni à Toulouse : un événement unique pour échanger, se retrouver et créer de nouvelles connexions !

Jeudi 6 novembre 2025

Une péniche d’exception sur le Canal du Midi

19h30

Un buffet et de nombreuses animations vous attendent en plein cœur de la ville rose !

Attention, les places sont limitées, réservez rapidement en suivant le lien ci-après :

[https://lnkd.in/e82X_Gnr](https://lnkd.in/e82X_Gnr)

À très vite !

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T23:30:00.000+01:00

Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne