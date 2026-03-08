Soirée Iranienne en partenariat avec le café du boulevard Melle

Soirée Iranienne en partenariat avec le café du boulevard Place Bujault Melle 2026-03-12

Soirée Iranienne en partenariat avec le café du boulevard Melle jeudi 12 mars 2026.

Soirée Iranienne en partenariat avec le café du boulevard

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Repas chilien au café du Boulevard suivi de la projection du film Woman and child de Saeed Roustaee   .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83  lemelies.melle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Iranienne en partenariat avec le café du boulevard

L’événement Soirée Iranienne en partenariat avec le café du boulevard Melle a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Pays Mellois

Prochains événements à Melle