Soirée Iranienne Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire

Soirée Iranienne

Prieuré, cellier 8 Cour du Château La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Pour son dernier rendez-vous de l’année, la Cité Mot vous propose de partir en voyage à travers l’Iran avec une soirée en deux parties. Commençons par une rencontre en mots et en images avec Ehsan Norouzi, écrivain iranien déjà accueilli en résidence en 2023. Il revient à La Charité avec son livre Trainspotter enfin traduit en français hommage d’un fou de trains à l’histoire des chemins de fer de son pays.

Après une pause conviviale, poursuivons avec le concert de l’ensemble Râvi. Multi-instrumentistes virtuoses, Mirtohid Radfar et Hossein Parnia nous emmènent dans un autre voyage magique, à travers les musiques classiques et mystiques d’Iran. .

Prieuré, cellier 8 Cour du Château La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 15 06

English : Soirée Iranienne

German : Soirée Iranienne

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Iranienne La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-04 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)