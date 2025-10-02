Soirée Iranienne Repas + Concert de Arash Sarkechik ‘Bazaari Sound System’ Melle

2 place René Groussard Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Avec son nouveau projet BAZAARI ( qui vient du bazar en farsi/persan ) le musicien d’origine iranienne Arash Sarkechik, délivre un répertoire de chansons nomades aux arrangements hauts en couleurs et un certain sens de la fête.

Les sonorités persanes, du moyen orient et d’Afrique du Nord se mêlent à des grooves actuels puissants pour créer un grand bazar festif et poétique à souhait !

Après avoir écumé les scènes en solo pendant 3 ans, Arash a su porter sa voix aux quatre coins de la France. Il s’entoure cette fois d’un combo de musiciens merveilleux, avec qui le spectacle saura briller de mille feux.

Participation libre

Repas Iranien à partir de 19h30 11,90€ Réservation fortement conseillée au 05 49 27 01 28 .

2 place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28 jb@lecafeduboulevard.com

