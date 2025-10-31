Soirée Irlandaise à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

Soirée Irlandaise à l'Art en Partage
vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Irlandaise à l’Art en Partage

L'Art en partage
10 rue de Bayle
Vertheuil
Gironde

L’Art en partage vous convie à sa soirée irlandaise.

Restauration sur place avec bière et assiette celtique.

Dress code porter un vêtement vert.

Réservation conseillée (e-mail ou téléphone). .

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 marieangel427@gmail.com

