Soirée Irlandaise à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage vous convie à sa soirée irlandaise.
Restauration sur place avec bière et assiette celtique.
Dress code porter un vêtement vert.
Réservation conseillée (e-mail ou téléphone). .
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 marieangel427@gmail.com
