Soirée Irlandaise à Magné

12 Place de Weitnau Magné Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée Irlandaise à Magné (salle polyvalente) pour fêter la Saint-Patrick samedi 28 mars 2026 à 19h00.

Repas dansant animé par Jack Geay (DJ)

22€/adulte et 10€/enfant (-10 ans)

Réservation obligatoire .

12 Place de Weitnau Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 83 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Irlandaise à Magné

L’événement Soirée Irlandaise à Magné Magné a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Niort Marais Poitevin