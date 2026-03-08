Soirée Irlandaise à Magné Magné
12 Place de Weitnau Magné Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Soirée Irlandaise à Magné (salle polyvalente) pour fêter la Saint-Patrick samedi 28 mars 2026 à 19h00.
Repas dansant animé par Jack Geay (DJ)
22€/adulte et 10€/enfant (-10 ans)
Réservation obligatoire .
12 Place de Weitnau Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 83 15
English : Soirée Irlandaise à Magné
