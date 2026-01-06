SOIREE IRLANDAISE A TREMONT Salle des Fêtes de Trémont Lys-Haut-Layon
SOIREE IRLANDAISE A TREMONT Salle des Fêtes de Trémont Lys-Haut-Layon samedi 7 mars 2026.
SOIREE IRLANDAISE A TREMONT
Salle des Fêtes de Trémont 145 Chemin des loisirs Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée irlandaise à Trémont
Le Comité des fêtes de Trémont vous invite à plonger dans l’ambiance chaleureuse et festive de l’Irlande le samedi 7 mars 2026 ! .
Salle des Fêtes de Trémont 145 Chemin des loisirs Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 51 86 26 23 comitedesfetestremont@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SOIREE IRLANDAISE A TREMONT Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme du Choletais