Soirée Irlandaise Salle de la fontaine Assérac samedi 15 novembre 2025.
Salle de la fontaine 14 Rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Venez assister à la soirée irlandaise avec bon repas et bonne humeur garantie !
Au menu Apéritif, Sauté de boeuf à la Guinness et pomme de terre au four, Fromage, Crumble .
Salle de la fontaine 14 Rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 47
