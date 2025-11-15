Soirée Irlandaise Salle de la fontaine Assérac

Soirée Irlandaise

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Venez assister à la soirée irlandaise avec bon repas et bonne humeur garantie !

Au menu Apéritif, Sauté de boeuf à la Guinness et pomme de terre au four, Fromage, Crumble .

