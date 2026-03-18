Soirée Irlandaise ! au Balcon des Dames Côté Garonne le Balcon des Dames Tonneins

Soirée Irlandaise ! au Balcon des Dames

Côté Garonne le Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Soirée Irlandaise !

Soirée Irlandaise !

Menu spécial Fish and Chips

Ambiance festive. .

Côté Garonne le Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 08 20 reservation@cotegaronne47.com

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English : Soirée Irlandaise ! au Balcon des Dames

Irish evening!

L’événement Soirée Irlandaise ! au Balcon des Dames Tonneins a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne