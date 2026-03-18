Soirée Irlandaise ! au Balcon des Dames Côté Garonne le Balcon des Dames Tonneins
Soirée Irlandaise ! au Balcon des Dames Côté Garonne le Balcon des Dames Tonneins jeudi 19 mars 2026.
Soirée Irlandaise ! au Balcon des Dames
Côté Garonne le Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Soirée Irlandaise !
Soirée Irlandaise !
Menu spécial Fish and Chips
Ambiance festive. .
Côté Garonne le Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 08 20 reservation@cotegaronne47.com
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English : Soirée Irlandaise ! au Balcon des Dames
Irish evening!
L’événement Soirée Irlandaise ! au Balcon des Dames Tonneins a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne