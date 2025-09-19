Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner vendredi 19 septembre 2025.
Soirée irlandaise au Ti Wanik
2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19 00:00:00
2025-09-19
Dans un cadre chaleureux, venez déguster et savourer de délicieuses pizzas en écoutant de la musique irlandaise !
Réservation obligatoire pour vous restaurer sur place, participation au chapeau pour les musiciens. .
2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 22 55 16 34
