Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Soirée irlandaise au Ti Wanik

2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 00:00:00

2025-09-19

Dans un cadre chaleureux, venez déguster et savourer de délicieuses pizzas en écoutant de la musique irlandaise !

Réservation obligatoire pour vous restaurer sur place, participation au chapeau pour les musiciens. .

2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 22 55 16 34

