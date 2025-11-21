Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner vendredi 21 novembre 2025.
Soirée irlandaise au Ti Wanik
2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 23:30:00
Date(s) :
2025-11-21
Dans un cadre chaleureux, venez déguster et savourer de délicieuses pizzas en écoutant de la musique irlandaise ! .
2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 22 55 16 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2025-11-06 par OT BAIE DE MORLAIX