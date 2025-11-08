Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée irlandaise Auzon

Soirée irlandaise Auzon samedi 8 novembre 2025.

Soirée irlandaise

salle polyvalente Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-11-08 19:00:00
Soirée irlandaise avec initiation aux danses irlandaises et bal trad.
salle polyvalente Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   osonslart@gmail.com

English :

Irish evening with introduction to Irish dancing and trad ball.

German :

Irischer Abend mit Einführung in irische Tänze und Bal Trad.

Italiano :

Serata irlandese con introduzione alle danze irlandesi e ballo tradizionale.

Espanol :

Noche irlandesa con una introducción a la danza irlandesa y un baile tradicional.

L’événement Soirée irlandaise Auzon a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne