Soirée irlandaise Auzon
Soirée irlandaise Auzon samedi 8 novembre 2025.
Soirée irlandaise
salle polyvalente Auzon Haute-Loire
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Soirée irlandaise avec initiation aux danses irlandaises et bal trad.
salle polyvalente Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes osonslart@gmail.com
English :
Irish evening with introduction to Irish dancing and trad ball.
German :
Irischer Abend mit Einführung in irische Tänze und Bal Trad.
Italiano :
Serata irlandese con introduzione alle danze irlandesi e ballo tradizionale.
Espanol :
Noche irlandesa con una introducción a la danza irlandesa y un baile tradicional.
