Soirée irlandaise avec concert de Bezed’h Niedermodern

Soirée irlandaise avec concert de Bezed’h

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Pour cette nouvelle édition de notre très plébiscitée soirée irlandaise, nous avons l’honneur d’accueillir le groupe Bezed’H !

Avec Bézèd’H, pas de folklore sage ni de rock aseptisé, ici le violon se déchaîne, les guitares cognent et les refrains s’hurlent en chœur avec le public.

Depuis plus de vingt ans, ces cinq furieux d’Alsace sèment un joyeux chaos festif partout où ils passent, des salles aux grands festivals.

Un concert de Bézèd’H, c’est une déflagration ça transpire, ça danse, ça rit et ils laissent derrière eux un public rincé mais heureux.

Avec Bézèd’H, on ne vient pas seulement écouter de la musique on y vit une expérience où la fête, la danse et l’émotion s’embrasent.

Pour les amateurs de Matmatah, B.R.E.T.O.N.S, Celkilt, Fatal Picards, The Rumpled, The O’Reillys and the Paddyhats

Concert dans l’espace de production.

Places assises limitées, réservation requise pour le repas.

Pour continuer à faire vivre les concerts dans une ambiance conviviale, nos formules évoluent en 2026

Dîner-concert fish’n chips et frites maison, salade + concert 19€ (12€ pour les enfants 12 ans)

Concert seul 10€, une conso offerte

À vous de choisir !

Merci de soutenir la musique live locale .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

English :

For this latest edition of our highly acclaimed Irish evening, we’re honored to welcome the band Bezed’H!

