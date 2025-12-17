SOIRÉE IRLANDAISE AVEC EANAI

salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

En ouverture des 4 saisons des Léz’Arts , La Sauce propose une soirée irlandaise rendez-vous dès 19h30 avec ouverture de la buvette et restauration (ragoût irlandais, club sandwichs, crêpes)

En ouverture des 4 saisons des Léz’Arts , La Sauce propose une soirée irlandaise rendez-vous dès 19 h 30 avec ouverture de la buvette et restauration (ragoût irlandais, club sandwichs, crêpes). .

salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To open the 4 saisons des Léz?Arts , La Sauce is offering an Irish evening: from 7:30 p.m., the refreshment stall will be open and food will be served (Irish stew, club sandwiches, crêpes)

L’événement SOIRÉE IRLANDAISE AVEC EANAI Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-12-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT