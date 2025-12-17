SOIRÉE IRLANDAISE AVEC EANAI Saint-André-de-Sangonis
SOIRÉE IRLANDAISE AVEC EANAI Saint-André-de-Sangonis samedi 10 janvier 2026.
SOIRÉE IRLANDAISE AVEC EANAI
salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
En ouverture des 4 saisons des Léz’Arts , La Sauce propose une soirée irlandaise rendez-vous dès 19h30 avec ouverture de la buvette et restauration (ragoût irlandais, club sandwichs, crêpes)
En ouverture des 4 saisons des Léz’Arts , La Sauce propose une soirée irlandaise rendez-vous dès 19 h 30 avec ouverture de la buvette et restauration (ragoût irlandais, club sandwichs, crêpes). .
salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To open the 4 saisons des Léz?Arts , La Sauce is offering an Irish evening: from 7:30 p.m., the refreshment stall will be open and food will be served (Irish stew, club sandwiches, crêpes)
L’événement SOIRÉE IRLANDAISE AVEC EANAI Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-12-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT