Soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom

Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux Indre

Gratuit

Gratuit

Samedi 2026-02-14

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’association Autour de la Scène organise une soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom qui jouera à partir de 20h30.

Il sera possible de se restaurer sur réservation à autourdelascene@gmail.com irish stew ou repas végétarien et dessert. .

Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire autourdelascene@gmail.com

L’événement Soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme