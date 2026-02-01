Soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom Châteauroux
Soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom Châteauroux samedi 14 février 2026.
Soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom
Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L’association Autour de la Scène organise une soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom qui jouera à partir de 20h30.
Il sera possible de se restaurer sur réservation à autourdelascene@gmail.com irish stew ou repas végétarien et dessert. .
Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire autourdelascene@gmail.com
