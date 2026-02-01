Soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom Châteauroux

Soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom Châteauroux samedi 14 février 2026.

Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-02-14
2026-02-14

L’association Autour de la Scène organise une soirée irlandaise avec le groupe Berri Blossom qui jouera à partir de 20h30.
Il sera possible de se restaurer sur réservation à autourdelascene@gmail.com irish stew ou repas végétarien et dessert.   .

Place Madeleine Renaud et Jean Louis Barrault Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire   autourdelascene@gmail.com

